明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

故宮博物館三星堆文物展明起開幕　顯示古蜀生活及祭祀文化 (15:10)

香港故宮文化博物館「凝視三星堆」展覽明日開幕，展期至明年1月8日。展出的三星堆遺址文物共120件，出自4500年至2600年前的青銅器、玉器、金器及陶器等文物，近半展品為過去3年於三星堆遺址最新發掘的文物，大多為首次於內地以外展出。

今次展覽由香港故宮文化博物館主辦，並與四川廣漢三星堆博物館、成都金沙遺址博物館等合作。展出的文物中有23件為國家一級文物，55件為2020至2022年間出土，今次展出的文物大多為首次於四川省外展出。

香港故宮文化博物館首席研究員焦天龍指，三星堆文物以「大眼睛」為特徵，故是次展覽特別以「凝視三星堆」為主題。展覽分「穿越之眼」、「三星堆的生活」、「三星堆的神與巫」和「三星堆的來龍去脈」4個單元，分別講述當時的生活及祭祀文化。

四川省文物考古研究院研究員、三星堆考古研究所所長冉宏林表示，最觸目的包括公元前1300年青銅製「大面具」、扭頭跪坐人像及虎頭龍身像等。「大面具」是全球目前發現體積最大的青銅面具，重約65.5公斤，高71厘米，寬131厘米，用作祭祀。冉宏林特別指出，虎頭龍身像腹部有一個以銅絲固定「小機關」，望觀眾到場時觀賞。

展覽亦設置多媒體裝置，展出青銅神樹、騎獸頂尊人像等立體影像，以及展示三星堆遺址沙盤動態地圖，展現古蜀歷史文明。

相關字詞﹕編輯推介 香港故宮文化博物館 三星堆

上 / 下一篇新聞