故宮博物館三星堆文物展明起開幕　顯示古蜀生活及祭祀文化 (15:10)

今次展覽由香港故宮文化博物館主辦，並與四川廣漢三星堆博物館、成都金沙遺址博物館等合作。展出的文物中有23件為國家一級文物，55件為2020至2022年間出土，今次展出的文物大多為首次於四川省外展出。

香港故宮文化博物館首席研究員焦天龍指，三星堆文物以「大眼睛」為特徵，故是次展覽特別以「凝視三星堆」為主題。展覽分「穿越之眼」、「三星堆的生活」、「三星堆的神與巫」和「三星堆的來龍去脈」4個單元，分別講述當時的生活及祭祀文化。

四川省文物考古研究院研究員、三星堆考古研究所所長冉宏林表示，最觸目的包括公元前1300年青銅製「大面具」、扭頭跪坐人像及虎頭龍身像等。「大面具」是全球目前發現體積最大的青銅面具，重約65.5公斤，高71厘米，寬131厘米，用作祭祀。冉宏林特別指出，虎頭龍身像腹部有一個以銅絲固定「小機關」，望觀眾到場時觀賞。

展覽亦設置多媒體裝置，展出青銅神樹、騎獸頂尊人像等立體影像，以及展示三星堆遺址沙盤動態地圖，展現古蜀歷史文明。