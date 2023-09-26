創新科技嘉年華下月底舉行　創新科技署料逾廿萬人次參與 (14:46)

其中城市大學研發的「智能海綿」是一款可選擇性吸油的海綿，呈方體、類似豆腐狀，可用於水產養殖過濾系統、家居油脂清洗、鹹淡水域中的油污清理等。團隊負責人、香港城市大學化學系教授高志釗指，在本地小龍蝦養殖場的應用研究顯示，「智能海綿」可降低去除油污的成本超20%，並提高小龍蝦存活率30%。

高亦表示，「智能海綿」可由聚合物或木材製成，兩者都可以重複使用50次以上，並可生物降解，另吸附的油脂可重新提煉為原油；而有關發明的成本約是普通海綿的10%。

另外兩件展品分別為香港應發院研發的「5G雲端機械人系統」，及中華基金中學中二學生發明的「走塑·蠟『唧』行動」，回收舊蜂巢，替代塑膠原料生產3D打印筆的填充物。

李國彬亦表示，今次嘉年華是「開心香港」的響應活動之一，有約150個創科工作坊、35場網上講座；嘉年華舉辦期間，將有免費穿梭巴士服務往返香港科學園至港鐵大學站及大圍站，逢周末會在港鐵九龍塘站及金鐘站提供免費穿梭巴士。