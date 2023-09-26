駕環保署承辦商車輛撞斃男律師　男司機罪脫 (14:36)

被告秦家熙（案發時25歲）否認於2021年10月31日危險駕駛一輛旅遊巴，導致男子傅雨康死亡。法官練錦鴻裁定危駕致死罪表證不成立，被告毋須答辯，但轉為裁定不小心駕駛罪有表面證供，被告不作供亦不傳召證人。

法官練錦鴻裁決指，本案有人傷亡是悲劇，雖然意外發生前被告沒有減速但亦無超速，但他已切往另一條行車線，當然他可更小心。考慮到被告無違反交通規則，裁定控方未能在毫無合理疑點下證明被告並非合理謹慎的駕駛者，被告罪脱。

控方案情指，涉案旅遊巴是承辦商用作接載市民到欣澳廚餘發電廠「O‧PARK 1」參觀之用。當日車上有8名乘客，以時速40至50公里行駛，同一行車線有數輛單車，事主靠左向前。被告隨後駛去另一行車線並減速，兩車距離10至15米時事主突然打橫駛過，旅遊巴將事主下肢捲入車底，被告立即剎車響咹並下車查看，當時事主稱「我好痛呀，求下你移開架車」。被告將旅遊巴移後1至2米，事主未幾昏迷，送院後不治，驗屍報告指他右股動脈被切斷、膝蓋在拖曳時損傷等。