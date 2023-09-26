男子向警擲磚判囚三年　官指被告仇警屬加刑因素 (11:54)

被告袁展翔（自由工作者）現年27歲。彭官庭上指，留意到案發2020年5月24日的片段，有人揮動美國、港英旗幟，展示「天滅中共」標語，高叫「五大訴求 缺一不可」、「香港獨立 唯一出路」，以及詛咒警員和其家人，情緒非常激動。示威者無視警告和堵路，令警員擠在一起，被告拾起磚塊並跳起擲向警方防線，當場被捕。

彭官引述求情稱，曾為攝影師的被告無案底，他一時衝動犯案，事後參加「蛻變計劃」重返正軌。辯方提出減刑因素，包括被告沒戴裝備和沒攜武器；本案無人受傷。

辯方又指，被告案發前到附近維修電腦，彭官認為此屬片面之詞，不能忽略他於沒下雨的當日攜有伸縮傘、望遠鏡和額外衣服，推論他有預謀犯案，並以維修單據掩飾。雖然案發至今近三年，令被告受煎熬，惟不認為構成延誤。另外彭官檢視腦部掃描報告後，接納被告因本案導致頭部傷勢。

彭官最終以4年9個月為量刑起點，就他認罪扣減三分一刑期，因其良好品格和頭部受傷酌情減刑兩個月，終判監三年。