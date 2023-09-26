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為400元酬勞販運市值逾170萬元K仔　案發時15歲少年囚11年 (11:46)

警方前年在梅窩一住宅電梯大堂截查一名15歲少年，並用他身上搜出的鎖匙進入一個單位，檢獲2.6公斤氯胺酮，巿值逾170萬元。該少年今（26日）於高等法院承認一項販運危險藥物罪，並求情指因家中財政支絀，收取約400元酬勞販毒。法官張慧玲考慮被告年輕易被利用，判被告囚11年，又寄語被告好好善用獄中的時間，不要辜負家人的關懷。

報稱學生的被告張智軒（現年18歲，案發時15歲）承認於2021年6月27日，在梅窩大廈一個單位，非法販運內含2614.4克氯胺酮的3012.5克粉末。

被告承認的案情指，警方在案發單位檢獲19個不同尺寸的膠袋，內含共2.6公斤氯胺酮，巿值171.1萬元，又搜出膠袋封口機、電子磅、手套等工具。被告在警誡下承認為「賺快錢」販毒。警方另發現該單位由一名為黃錦榮（音譯）的人租用。

法官張慧玲引述辯方求情，提到被告的父親當時因傷不能工作，母親則在疫情其間失業，他因家人財政緊絀而犯案，替一名為「阿正」的朋友包裝及運送毒品，每次收取400至500元酬勞。他深感後悔，承諾日後努力讀書，奉公守法。被告又親撰求情信，解釋自己沒接受充份教育，無人生目標而犯案，母親則自責因工作忙碌將兒子交由祖父母照顧，自己未盡管教責任，令兒子誤入歧途。

張官判刑時指，販毒是非常嚴重的罪行，販毒2.6公斤的毒品可判監19年，被告擔任包裝和運送工作，是重要角色，但遠比主腦的角色為輕，而被告年紀尚輕，容易被利用，故採納16年半的量刑起點，認罪後減刑至11年監禁。

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