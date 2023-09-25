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陳克勤接任民建聯主席　談區選提名指參選者有責任自證屬「愛國者」 (18:17)

民建聯改選領導層，由原副主席陳克勤接替卸任的李慧琼出任主席。陳克勤強調民建聯要致力成為「治理型政團」，重視各階層意見，而非僅為個別階層或團體代言。對於年底區議會選舉，他稱民建聯會派出最優秀人選參與，又認為參選者有責任向「三會」成員說服如何符合「愛國者」原則。

陳克勤認為，「三會（分區委員會、防火委員會、滅罪委員會）」成員並非突然空降地區，長期服務地區者必定認識「三會」成員，相信只要能說服對方，令對方認定參選者屬「愛國者」，「自然就會拎到提名票」。他又指，民建聯黨內暫未有人收到提名要求。陳克勤相信市民對新區選制度有期望，冀真正解決地區民生問題，希望對新選制有期望的選民年底投票。

留任行會　冀民建聯成「治理型政團」

新任民建聯陳克勤連同其他黨內領導層見傳媒，包括新任副主席陳恒鑌、葛珮帆；連任的副主席陳學鋒、陳勇及周浩鼎，以及秘書長葉傲冬和副秘書長是葉文斌。陳克勤表示，民建聯一直愛國愛港、支持國家改革開放及民族復興，以及支持特區政府依法施政，反映各界訴求，強調民建聯現在及未來都將「忠貞不渝」，並致力成為「治理型政團」，亦會「是其是，非其非」，「做得唔好會批評」，相信民建聯在新時代下可更進取，協助政府落實惠民政策。

目前為行政會議非官守成員的陳克勤亦指，出任黨主席後仍會繼續留任行會成員，認為以黨主席身分參與行會，可強化政府與民建聯關係，亦可更有效向政府高層反映民間聲音。陳克勤亦表示，民建聯會加強政治人才培訓，保持香港獨特地位及優勢，反對美西方霸權行為及維護國家安全，加強對外民間交往。

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