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8男涉多宗搶劫案分囚4年10個月至7年 (18:18)

警方2019年在何文田包抄截停兩輛車，懷疑車上匪徒打算前往行劫，一度向其中一部賊車開槍，擊中車身，調查後再發現另外2宗劫案與涉案8名男子有關。其中7人承認串謀搶劫罪，個別被告另承認搶劫、管有攻擊性武器等罪，暫委法官郭啟安考慮各被告有預謀犯案，並㩦同牛肉刀等武器到場，有意在有需要時使用武力，今（25日）於高院判8人分別囚4年10個月至7年。

8名被告現年介乎24至36歲，王承志囚7年、蘇嘉俊囚5年、鄭子鍵囚5年4個月、吳聯傳囚5年、余鑫健囚7年、黃歲彰囚5年、周信發囚5年、張承發囚4年10個月。8人涉3宗搶劫事件，首7人被指於2019年12月3日在紅磡串謀搶劫，部分人另管有牛肉刀等武器；鄭再於同日清洗12萬元和一隻名錶的犯罪得益。王及余另涉於同年12月1日在土瓜灣珠寶店搶劫；張涉於同年11月8日在旺角搶劫。

郭官判刑時指，首7名被告全為黑社會成員，有充足計劃犯案，被告曾到場「踩線」，涉案車輛亦套上假車牌，並計劃在鬧巿搶劫價值逾100萬元的貨物，又㩦同牛肉刀及錘，準備使用武力。郭官認為各被告的角色沒有分別，按計劃伙同犯案，雖然遭警方制止，但考慮到一旦成功可帶來的損失甚至傷亡，串謀搶劫罪判囚5年，與在公眾地方管有攻擊性武器的16個月刑期同期執行。

至於另外兩宗搶劫事件，郭官認為王、余兩人以長刀指向珠寶店主，及打破櫥窗破璃，迫令對方就脅，並盜去價值逾120萬元的珠寶，判囚4年8個月；張雖然聲稱收1.5萬元報酬充當顧客，但若非他的協助，劫匪根本無法進入店內，視他的角色與劫匪無異，考慮涉及近460萬元損失，判囚4年10個月。

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