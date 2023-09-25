涉破壞港鐵設施及企圖縱火　少年被判入教導所 (17:10)

2020年七一遊行遭警方反對，大批市民在港島一帶集結，兩名少年在天后站破壞港鐵設施，及在路上試圖燃燒紙箱。其中一人經審訊後被裁定企圖縱火及企圖刑毁共4罪成立，今（25日）區域法院被判入教導所。法官指被告在回歸紀念日此特別日子犯案，容易引起漣漪效應，又稱被告過往無好好接受管教，價值觀有偏差，教導所對他的受益更全面。
次被告黎俊熙（20歲）報稱無業，被裁定2項企圖刑事損壞、1項刑事損壞、1項企圖縱火罪名成立。他有一次刑毀案底，被判入勞教中心。辯方的書面求情透露被告年幼遭父母遺棄，校園生活孤單，他為人貪玩，經常逃學，其後更加入黑社會和吸食毒品，亦因出席率低未能完成職業文憑課程。
報告指被告適合入勞教中心或教導所。法官判刑指，被告在眾目睽睽下犯案，以黑衣掩飾身分並用長傘擊碎閉路電視鏡頭、天花光管等，行為無知、自私，罔顧途人安全。被告繼而到路邊試圖點燃紙箱，比刑毁罪責更重。法官考慮被告犯案時只得17歲、其品性、過往行為等，認為他的價值觀有偏差，不適宜入獄，而他能在教導所發展生活技能和重整價值觀，遂判他入教導所。
首被告張世康（19歲）早前承認各一項企圖刑毁、刑事損壞及企圖縱火罪，判囚16個月，他另涉販毒案，總刑期49個月。