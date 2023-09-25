涉破壞港鐵設施及企圖縱火　少年被判入教導所 (17:10)

次被告黎俊熙（20歲）報稱無業，被裁定2項企圖刑事損壞、1項刑事損壞、1項企圖縱火罪名成立。他有一次刑毀案底，被判入勞教中心。辯方的書面求情透露被告年幼遭父母遺棄，校園生活孤單，他為人貪玩，經常逃學，其後更加入黑社會和吸食毒品，亦因出席率低未能完成職業文憑課程。

報告指被告適合入勞教中心或教導所。法官判刑指，被告在眾目睽睽下犯案，以黑衣掩飾身分並用長傘擊碎閉路電視鏡頭、天花光管等，行為無知、自私，罔顧途人安全。被告繼而到路邊試圖點燃紙箱，比刑毁罪責更重。法官考慮被告犯案時只得17歲、其品性、過往行為等，認為他的價值觀有偏差，不適宜入獄，而他能在教導所發展生活技能和重整價值觀，遂判他入教導所。

首被告張世康（19歲）早前承認各一項企圖刑毁、刑事損壞及企圖縱火罪，判囚16個月，他另涉販毒案，總刑期49個月。