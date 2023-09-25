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社署明推24小時照顧者支援專線　向照顧者派一萬張海洋公園門票致謝 (16:15)

近年照顧者慘劇不時發生，社署今舉行「齊撐照顧者行動」起動禮。政務司長陳國基致辭時表示，社署將於明日（26日）推出24小時照顧者支援專線「182183」，解答照顧者問題，亦會在11月推出照顧者資訊網，方便照顧者尋找有關資訊及支援。另外，社署亦會推出感謝照顧者活動，由本月底起透過安老及康復服務組織，向長者及殘疾人士的照顧者派發1萬張海洋公園門票。

陳國基又指，社署會加強推廣有關長者及殘疾人士空置宿位查詢系統，並會按需要增加暫托服務名額，而關愛基金下的支援照顧者計劃亦將由下月起恆常化，將低收入家庭的護老者及殘疾人士照顧者的每月津貼由2400元增加至3000元。陳又指，社署下月起將「護老同行」計劃優化為「與照顧者同行」，擴展至殘疾人士及其照顧者，為期3年，社署亦會繼續聯同非政府機構及地區團體，在全港各區舉辦不同類型的支援照顧者活動，例如研討會及資訊街站等。

照顧者專線由東華三院營運，社署署長李佩詩表示，專線24小時有社工接聽，共設30條熱線，會按需要增設。李指，照顧者可透過專線申請緊急住宿、暫託服務等，又舉例指社工可助經濟有困難人士申請津貼，專線亦會提供情緒支援。

至於照顧者資訊網則由社署委託樹仁大學開發，資訊網包括服務資訊搜尋系統，並會定期更新資料，照顧者可透過網站搜尋照顧者指南、照顧知識等資訊。樹仁大學預料明年推出照顧需要及評估工作，另待明年網站營運順暢時，會加入人工智能元素。

相關字詞﹕編輯推介 照顧者 陳國基

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