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被指採訪時拒向警出示身分證及與警爭執　陳朗昇阻差辦公罪成判囚5天　准保釋候上訴 (17:42)

去年元朗朗屏邨居民在旺角麥花臣場館召開特別業主大會，記協主席陳朗昇被指場外拒絕出示身分證及與警員爭執。他較早時否認一項阻差辦公罪，以及作為交替控罪的阻礙公職人員罪受審，今（25日）於西九龍裁判法院裁決。裁判官梁嘉琪裁定他阻差辦公罪成，指他肆無忌憚、不合情理，沒有適時提供身分證明文件予警員查閱，考慮到其當時態度和反應等，認為他故意阻撓警員執行職務。梁官聽取求情後指，考慮到當時秩序和案情，判處陳朗昇即時監禁5天，陳獲准保釋等候上訴。

被告陳朗昇（現年42歲）為網媒「Channel C」多媒體製作主任（新聞）。梁官裁決時提到，片段顯示案發時有途人經過走出馬路，陳的同行男子留意到陳和警員對話，步近輕拍陳的肩膀安撫他，可見陳的行為令男子擔憂，陳沒有與警方合作意向。

梁官續指，警員曾出示委任證，陳知悉並仍向警員提問，他供稱2019年在直播被公開身分證。不過，當時沒有直播，不見有擔心的基礎。梁官認為，陳從來沒取出身分證，他認識警隊架構卻肆無忌憚、不合情理地發問，故裁定他阻差辦公罪成。

辯方求情稱陳朗昇沒有案底，獲記協前主席、立法會前議員劉慧卿和聖公會大主教陳謳明撰寫求情信，分別指陳朗昇任職記者約20年，致力維護新聞自由，他亦付出時間在教會事奉。辯方指本案不及社運事件般嚴重，陳朗昇無預謀、非處心積慮犯案，他只在街上遭截停時作出即時反應，望法庭判處非監禁式刑罰。

梁官判刑指，陳沒理會警員勸喻冷靜，事後在直播表達投訴等，梁官不認為判刑要考慮是否涉及社運，而是要反映當時公眾守規、守秩序的可貴。惟陳的說話重覆、肆無忌憚，使人駐足觀看，非監禁式判罰未能反映本案嚴重性，遂以監禁7天為量刑起點，就他對傳媒工作的貢獻等減刑兩天，終判囚5天。辯方隨即為陳申請保釋等候上訴，獲梁官批准。

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