10廈逾5億元維修貪污案今提堂　23人准保釋 (14:28)

廉署今年初採取代號「火網」的拘捕行動，揭發10個屋苑及商用樓宇管理業涉大型貪污，工程合約逾5億元，並起訴共23人疑串謀行賄或受賄共逾650萬元，為同類案件中最大型檢控個案。23人被控8項串謀向代理人提供利益罪、1項串謀使代理人接受利益罪及2項串謀詐騙罪，案件今（25日）在東區裁判法院提堂，眾人暫毋須答辯，待進一步調查、考慮證據和審訊地點，裁判官將案押後至明年1月22日再訊，批准各人以1萬至10萬保釋。
被告依次為莊聰圖、林雪邊、杜漢森、張建華、粘清波、曹紹偉、吳德奇、陳俊傑、麥永泰、譚紹富、鍾國祥、陳茂盛、陳學欽、張寶儀、楊永燊、王劭強、林慕媛、潘志明、陳元正、吳梓楊、楊効燐、楊志峰及楊永昌，年齡介乎38至73歲，案發日期為2021年6月至2023年1月4日。有4人申請短暫離港，1人獲裁判官批准，所有人另須交出旅遊證件及不得干預證人。
控罪指，莊聰圖、林雪邊及杜漢森為主要涉案者，他們串謀和其他人提供利益，包括樓宇管理業內其他中間人及工程承辦商、法團或業委會成員、物業管理公司職員及工程顧問，以影響樓宇管理及維修，即大維修工程、升降機井道工程、物業管理合約的招標程序、監督維修工程以及發放工程項目的中期付款。
此外，其中6人涉嫌誇大19項小型工程的報價，詐騙7.6萬元以及在一項升降機優化工程投標中排除其他潛在競爭對手。全部控罪涉及10個住宅或商用樓宇、一幢商業大廈及一個商場維修工程等，觀塘興達大廈、大埔新興花園、北角健威花園、愉景灣第1期碧濤及第5期頤峰、葵涌華景山莊、荃灣荃錦中心、元朗合益商業中心、運通商業中心及鰂魚涌Mount Parker Residences ，工程總值逾5億元。