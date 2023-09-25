10廈逾5億元維修貪污案今提堂　23人准保釋 (14:28)

被告依次為莊聰圖、林雪邊、杜漢森、張建華、粘清波、曹紹偉、吳德奇、陳俊傑、麥永泰、譚紹富、鍾國祥、陳茂盛、陳學欽、張寶儀、楊永燊、王劭強、林慕媛、潘志明、陳元正、吳梓楊、楊効燐、楊志峰及楊永昌，年齡介乎38至73歲，案發日期為2021年6月至2023年1月4日。有4人申請短暫離港，1人獲裁判官批准，所有人另須交出旅遊證件及不得干預證人。

控罪指，莊聰圖、林雪邊及杜漢森為主要涉案者，他們串謀和其他人提供利益，包括樓宇管理業內其他中間人及工程承辦商、法團或業委會成員、物業管理公司職員及工程顧問，以影響樓宇管理及維修，即大維修工程、升降機井道工程、物業管理合約的招標程序、監督維修工程以及發放工程項目的中期付款。

此外，其中6人涉嫌誇大19項小型工程的報價，詐騙7.6萬元以及在一項升降機優化工程投標中排除其他潛在競爭對手。全部控罪涉及10個住宅或商用樓宇、一幢商業大廈及一個商場維修工程等，觀塘興達大廈、大埔新興花園、北角健威花園、愉景灣第1期碧濤及第5期頤峰、葵涌華景山莊、荃灣荃錦中心、元朗合益商業中心、運通商業中心及鰂魚涌Mount Parker Residences ，工程總值逾5億元。