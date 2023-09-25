涉兩度偷同僚現金共700元　前海關關員認三罪 (14:31)

被告胡亮豪（38歲）為前海關關員。辯方求情稱，被告育有兩名年幼子女，其妻子是家庭主婦，故家庭經濟依賴被告收入。被告在2007年入職海關，案發後已離職，現從事地盤鋁材工作。被告當時要償還貸款及供養母親，承受經濟壓力，他又表示為子女交學費有困難。辯方提到被告已向事主歸還款項，有案例指可獲扣減一半刑期或判予緩刑。

案情透露，事發赤鱲角超級一號貨站的海關男更衣室沒設置閉路電視，於去年11月29日，被告同僚、事主蔡高明（音譯）將其背囊存放在個人儲物櫃，他發現背囊內銀包有500元現金不翼而飛。事主為了找出小偷，遂在儲物櫃內放置手機拍攝，並用紙盒隱藏。

同年12月7日，事主再被偷取200元，但手機片段未能捕捉小偷容貌。同月23日，事主的手機拍攝到身穿軍裝制服、戴上手套的被告，兩度開啟儲物櫃和翻查裡面的物品。事主於是報警處理，被告在錄影會面下承認出於貪心犯案，他破解儲物櫃密碼後所偷取的金錢已經花掉。