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將軍澳警方打擊青少年罪案拘41人 (14:27)

警方過去3個月在將軍澳警區展開代號「越河」行動，打擊青少年犯罪活動，拘捕41人，當中包括學生。被捕人士涉嫌販運危險藥物、刑事毁壞、洗黑錢及詐騙等。當中亦包括教唆青少年犯罪的不法分子。

將軍澳警區反三合會行動組督察呂朗澄表示，將軍澳警區6月12日至本月21日展開「越河」拘捕行動，以情報主導方式，打擊青少年犯罪行為，而背後教唆及協助的不法分子亦是打擊目標。行動分為兩階段，警方首先搜集區內青少年犯罪情報，經分析之後展開連串拘捕行動，整個行動共拘捕41人，年齡介乎14至65歲，37名為25歲以下青少年及10多名未成年者。

警方留意到大麻近年成為青少年吸毒的主流，有青少年誤以為吸食大麻是無害，甚至合法，更有毒販利用網上社交平台作為販毒媒介，以錯誤資訊引誘青少年吸食大麻及利誘販毒。於是派警員喬裝買家，透過網上平台購買大麻，經調查於將軍澳區拘捕3人，涉嫌販賣危險藥物，檢獲約200克大麻花以及毒品包裝工具。

警方亦發現有青少年因一時貪心售賣銀行賬戶，最終被詐騙集團利用作為洗黑錢及詐騙活動而惹上官非，亦有銀行賬戶同時涉及多宗詐騙案，而遭警方多次拘捕。另有涉及非法收數刑事毁壞案件，有不法分子在社交平台以搵快錢、毋須工作經驗，招攬青少年，其中4名被捕人，涉嫌在背後策劃及指使青少年參與不法活動，包括淋紅油。

香港青年協會青年違法防治中心單位主任陳嘉善表示，青協與將軍澳警區一直緊密合作，於2021年8月已經展開青少年服務轉介計劃，對涉及案件被捕的青少年或事主及高危青少年，警方透過當事人同意轉介，至今已接超過190宗個案，社工接觸青少年之後會做一些介入工作，希望提升他們守法及保護意識，並會提供正向及有益身心的活動，希望他們的日常生活及價值觀有所改善，例如做義工服務，令年青人懂得珍惜自己，幫助他人。亦會了解他們就學或就業方面問題，如果他們游手好閒，無目標地生活，就容易受不法分子利用。另外青協亦會了解青少年家庭問題，嘗試接觸父母或監護人，改善雙方溝通，加強有效管教，令年青人得到所需的關愛。

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