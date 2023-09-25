建築公司前主管及前工程師涉詐騙730萬元機械租貸費　遭廉署落案起訴 (13:05)

59歲被告毛保泰為偉立建設有限公司前主管，另一名37歲被告為蘇冠彪，屬偉立前工程師。案發時毛保泰是偉立主管，負責於各建築地盤監督偉立的工程項目，同時經營從事機械租賃業務的耀寶工程有限公司；蘇冠彪則是偉立工程師，須在地盤監察偉立分判商的工程進度。

廉署指，偉立於2019年6月獲得一個車道風坑建造工程，由毛負責監督。該工程需要使用吊機和做鑽探工程，毛向偉立表示耀寶在行內較為人所熟悉，建議以耀寶名義為工程租用吊機和物色鑽探工程分判商，偉立同意毛的建議並指示他物識相關供應商。毛其後就該工程委聘1間吊機工程分判商及2間鑽探工程分判商。他須向偉立提交由分判商發出的發票正本，以顯示所涉的實際金額。

廉署指，毛保泰涉嫌於2020年3月至2021年5月期間，向偉立提交看似由其中2個工程分判商向耀寶發出共約520萬元的24張發票及一份報價單，而意圖詐騙而誘使偉立向耀寶支付有關款項。兩名被告亦涉嫌於2020年2月至3月期間串謀詐騙偉立，向偉立提交另外2張看來由餘下1間工程分判商向耀寶發出的2張共逾210萬元發票，致使偉立按該發票支付有關款項。

廉署調查發現，有關發票及報價單均為虛假而並不是由上述3間工程分判商發出，有關金額亦被誇大逾310萬元。