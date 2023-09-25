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慢症共治計劃11月中推出　政府資助額微升　糖尿高血壓者每年可獲資助診症6次 (11:50)

醫務衛生局公布，「慢性疾病共同治理先導計劃」將於11月中推出，所有45歲或以上、未有已知糖尿病或高血壓病歷的香港居民均合資格參加。計劃以共付模式運作，政府會為合資格人士在篩查及階段診治階段提供資助，參加者亦須支付一定「共付額」，首次支付120元，政府建議治療階段診症共付額為每次150元。血糖偏高人士每年可獲最多4次資助診症，患糖尿或高血壓者則享每年最多6次資助診症。

醫衛局指，自8月29日發出邀請以來，已有超過200名醫生登記參與計劃。參加計劃的巿民須先登記成為地區康健中心或康健站會員，同意使用醫健通後，可配對家庭醫生；家庭醫生會為參加者診症，並安排他們接受化驗及解釋診斷結果。政府在篩查階段會負擔化驗費及資助196元診症費，參加者須支付120元的指定共付額。香港西醫工會副會長、家庭醫生張允傑早前向本報引述政府的初步方案，當時政府提出病人首次診症時，政府會資助192元，其後每次診症政府資助162元。換言之政府的最終方案，將篩查及治療階段的資助診症費調高4元。

若參加者被若診斷為有血糖偏高、患上糖尿病或高血壓後，會由家庭醫生繼續為其診治及長期跟進，政府會就每次診症資助166元，市民支付額則由家庭醫生自行釐定，當局建議共付額為每次150元。若未有糖尿或高血壓等情況，參加者可獲地區康健中心協助制定健康管理目標，並按需要參加有助改善生活方式的活動等。

醫衛局擬定基本藥物名單　獲處方名單內藥物毋須支付藥費

醫衛局又說，若有臨床需要，家庭醫生可安排市民接受護士診所和專職醫療服務跟進，政府會為服務提供資助，但參加者亦須支付指定共付額；家庭醫生亦可安排有臨床需要的人士接受合適的化驗服務，一般須就每組化驗服務支付介乎40元至130元的指定共付額。若有需要，參加者亦可在家庭醫生安排下，到醫管局指定的內科專科門診接受屬一次性質的內科專科諮詢。

藥物方面，醫衛局稱已擬定基本藥物名單，涵蓋40多項基本藥物，包括控制血糖和血壓、治療偶發性疾病的藥物，足夠患者一般療程之用。獲處方名單內藥物的市民毋須支付任何藥費。政府會向曾處方名單內藥物的家庭醫生，發放以每名參加者105元作計算的季度藥物資助。

計劃下亦設「達標獎勵」，若參加者能達到健康指標，下一個計劃年度首次診症時獲扣減最高150元的共付額。

相關字詞﹕編輯推介 慢病共治 醫務衛生局 基層醫療

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