西九意外死者疑被困整夜　家屬批評「管工去咗邊」 (14:41)

另一名死者的遺孀郭太形容無法接受意外，必會為丈夫取回公道。她指「昨日返工都好哋哋」，惟對方昨晚沒有歸家，家人都十分擔心，曾聯絡丈夫上司，惟疑因太夜無人接聽，等到早上再向警方及上司致電求助。她指丈夫是家庭經濟之柱，兩人育有一對子女，兩子女剛投入社會，丈夫本打算「做多兩年搵養老錢」，哭訴指：「一個人好哋哋，一直都健康，點解會唔係到就唔係到」，她指臨近中秋節，已買月餅慶祝，詎料發生事故，指「𠵱家得個夢」。

香港建造業總工會在社交平台發帖文，指對此嚴重工業意外深表遺憾，並對死者家屬致意深切慰問，將提供情緒輔導及支援，又表示根據《工廠及工業經營條例》(第59章)，僱主須在合理切實可行範圍內，盡量確保其在工業經營中僱用的所有的人健康及工作安全，強烈要求勞工處即時就致命工業意外展開深入調查，並公開意外事件的調查報告。