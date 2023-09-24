明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

港鐵工地意外死者疑被困整夜　家屬批評「管工去咗邊」 (14:41)

港鐵位於油麻地柯士甸道西1號的工地發生意外，兩名工人懷疑吸入沼氣昏迷，送院後證實不治。兩名死者分別為63歲姓劉男子及61歲姓郭男子，據悉疑被困過夜。警方將案件列工業意外，死因有待驗屍後確定。家屬趕到醫院了解情況，有人失去至親後情緒激動，失聲痛哭。

其中一名死者兒子劉生在現場接受訪問時質問「密閉空間唔係有人睇住先做嘢？點解會兩個人冇收工冇人知」、「管工去咗邊」。他透露父親當水喉工約40年，昨日與爸爸失聯，至今早11時接獲電話方獲悉事故，至今仍未了解事故詳情。

另一名死者的遺孀郭太形容無法接受意外，必會為丈夫取回公道。她指「昨日返工都好哋哋」，惟對方昨晚沒有歸家，家人都十分擔心，曾聯絡丈夫上司，惟疑因太夜無人接聽，等到早上再向警方及上司致電求助。她指丈夫是家庭經濟之柱，兩人育有一對子女，兩子女剛投入社會，丈夫本打算「做多兩年搵養老錢」，哭訴指：「一個人好哋哋，一直都健康，點解會唔係到就唔係到」，她指臨近中秋節，已買月餅慶祝，詎料發生事故，指「𠵱家得個夢」。

港鐵：涉圓方冷氣系統海水冷卻喉管更換工程

港鐵證實，是次事件涉及圓方冷氣系統之海水冷卻喉管更換工程，由冷氣承判商負責工程；有關工人的工作地點，位於西九文化區地盤下方。港鐵指，公司對事件高度關注並感到難過，向意外過身工友的家人致以衷心慰問，並已督促承辦商協助及照顧家屬的需要，正與涉事承辦商了解事件詳情，並已就事件展開調查，會全面配合相關政府部門調查。

香港建造業總工會在社交平台發帖文，指對此嚴重工業意外深表遺憾，並對死者家屬致意深切慰問，將提供情緒輔導及支援，又表示根據《工廠及工業經營條例》(第59章)，僱主須在合理切實可行範圍內，盡量確保其在工業經營中僱用的所有的人健康及工作安全，強烈要求勞工處即時就致命工業意外展開深入調查，並公開意外事件的調查報告。

相關字詞﹕油麻地 工業意外 西九文化區 編輯推介

上 / 下一篇新聞