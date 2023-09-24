港鐵工地意外死者疑被困整夜　家屬批評「管工去咗邊」 (14:41)

其中一名死者兒子劉生在現場接受訪問時質問「密閉空間唔係有人睇住先做嘢？點解會兩個人冇收工冇人知」、「管工去咗邊」。他透露父親當水喉工約40年，昨日與爸爸失聯，至今早11時接獲電話方獲悉事故，至今仍未了解事故詳情。

另一名死者的遺孀郭太形容無法接受意外，必會為丈夫取回公道。她指「昨日返工都好哋哋」，惟對方昨晚沒有歸家，家人都十分擔心，曾聯絡丈夫上司，惟疑因太夜無人接聽，等到早上再向警方及上司致電求助。她指丈夫是家庭經濟之柱，兩人育有一對子女，兩子女剛投入社會，丈夫本打算「做多兩年搵養老錢」，哭訴指：「一個人好哋哋，一直都健康，點解會唔係到就唔係到」，她指臨近中秋節，已買月餅慶祝，詎料發生事故，指「𠵱家得個夢」。

港鐵：涉圓方冷氣系統海水冷卻喉管更換工程

港鐵證實，是次事件涉及圓方冷氣系統之海水冷卻喉管更換工程，由冷氣承判商負責工程；有關工人的工作地點，位於西九文化區地盤下方。港鐵指，公司對事件高度關注並感到難過，向意外過身工友的家人致以衷心慰問，並已督促承辦商協助及照顧家屬的需要，正與涉事承辦商了解事件詳情，並已就事件展開調查，會全面配合相關政府部門調查。

香港建造業總工會在社交平台發帖文，指對此嚴重工業意外深表遺憾，並對死者家屬致意深切慰問，將提供情緒輔導及支援，又表示根據《工廠及工業經營條例》(第59章)，僱主須在合理切實可行範圍內，盡量確保其在工業經營中僱用的所有的人健康及工作安全，強烈要求勞工處即時就致命工業意外展開深入調查，並公開意外事件的調查報告。