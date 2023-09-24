陳茂波訪歐　英法企業對赴港發展有大興趣 (10:49)

陳茂波說，個別企業有意在港落戶，以香港作為基地，拓展粵港澳大灣區、內地以至亞洲市場，引述他們指看好內地及亞洲市場的規模優勢及增長潛力，而香港實行普通法制度、法治信譽優良、營商環境友善等，是他們熟悉、信任和較喜歡的落戶地。

陳茂波又指出，今次是2019年以來首次到訪歐洲，行程重點是向當地工商專業界介紹香港最新發展和新優勢，並就其關心的議題交流看法。他說，今次專程訪問數間綠色科技企業，積極吸引他們來港，又參觀香港與當地合作的項目。

參觀倫敦鐵路伊利沙伯綫 陳茂波：港基建項目經驗豐富

陳茂波昨早參觀由港鐵公司全資附屬公司負責營運的倫敦鐵路伊利沙伯綫。他形容，香港在設計、建造和營運基建項目方面經驗豐富及備受認可，不少公共事業機構例如港鐵公司、香港機場管理局等近年均獲邀到不同國家分享管理經驗和做法，以及營運當地重要的交通基建項目，充分顯示香港的軟實力。他隨後與當地華人餐聚，了解他們在英國的生活，並就香港和英國的經濟、社會情況，以及英國政商界對香港表達的一些觀點，交流看法。陳茂波今日轉往德國繼續訪歐行程，他說，期待認識更多企業和商界朋友建立友誼，更好展示香港新機遇。