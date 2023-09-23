西貢民政處活動承辦商遺失參加者資料 涉50人個人資料 事發兩日始報警 (15:07)

民政事務處指，中心昨日向民政事務處報告，中心的一名職員於9月10日在香港城市大學圖書館遺失一可攜式裝置（USB），當中載有以上資料，中心於9月12日向警務處報案，並在9月18日把事件呈報私隱專員公署。

民政事務處隨即於昨日就事件通報私隱專員公署及警方，並陸續聯絡所有受影響的參加者及其家人，向各人致歉及解釋事件，另已設立熱線（6278 0536）供有關人士查詢，並已即時暫停上述活動。

民政事務處為受影響人士造成不便致歉，並會展開詳細調查，以防同類事件再次發生；就事件的發生及承辦商沒有就錯誤向民政事務處及時作出報告，民政事務處已向承辦商作出嚴厲譴責，並已要求承辦商提交詳細報告，以及採取一切必要措施，防止有關資料進一步外洩。

民政事務處表示，在承辦商未能採取令人滿意措施，確保同類事件不再發生之前，處方不會容許承辦商參與競投或組織轄下其他活動項目。