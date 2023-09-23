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警觀塘檢170萬元大麻糖大麻曲奇 兩人被捕 (15:10)

警方前日（21日）在觀塘的一座工業大廈展開行動，瓦解一個毒品分銷中心。一男一女涉嫌販運危險藥物被捕，現仍被扣查，行動中警方檢獲近10公斤的懷疑毒品，市值超過港幣170萬，包括大麻草、大麻糖、大麻曲奇及毒郵票。警方表示，會調查販毒集團其他成員以及毒品來源，不排除會有其他人被捕。

中區警區行動主任梁鈺婷指，警方透過情報收集得知，有販毒集團利用工業大廈單位儲存、包裝和分銷毒品。9月中鎖定觀塘一座工業大廈內的單位，9月21日進行打擊毒品行動。一名本地中國藉男子及一名中國籍女子涉嫌「販運危險藥物」被拘捕，年齡分別係32歲及27歲，並搜出大麻草及其他大麻相關毒品。

行動中共檢獲約10公斤思疑大麻及其製品，包括4.7公斤大麻糖、2.9公斤大麻草、2公斤含大麻成份曲奇等，及思疑迷幻蘑菇和少量思疑毒郵票，毒品市值總值超過170萬。

梁鈺婷指，今次搜獲的毒品明顯針對年輕人市場，包括大麻曲奇和大麻糖。她說，集團利用工廠大廈單位儲存和包裝毒品，以社交媒體接收訂單，其後安排販運毒品人士在該單位取貨進行分發，將毒品流入市面。警方相信今次行動已經成功瓦解一個活躍的毒品分銷中心，堵截這批毒品流入本地市場。案件仍在調查當中，調查方向包括販毒集團其他成員及毒品來源。

相關字詞﹕大麻 毒品

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