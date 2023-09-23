杭州亞運｜港隊吉祥物「堅仔」傳開幕前停用 上周二最後一次出場 港協：不評論不實消息 (13:32)

本報周四（21日）曾向港協義務秘書長楊祖賜致電查詢，當時他未有就事件回應。港協暨奧委會今（23日）回覆稱，按既定守則，不會對不實消息作任何評論，又指「堅仔」是港隊吉祥物，相關的宣傳工作仍在進行，港協會因應不同活動而作相應調整。

「堅仔」面世後，先後以實體形式在不同場合現身。根據港協facebook專頁，最早在6月15日，即杭州亞運踏入100日倒數的活動上現身。

除多次以宣傳車形式走訪全港不同地區，上月8日的全民運動日中，「堅仔」更擔當衞生署吉祥物匿獅Lion「獅人教練」。最後一次出場是周二（19日），霍啟剛與香港單車隊「女車神」李慧詩在奧海城進行亞運倒數活動；兩日後港隊代表團在機場出發，及隨後的選手村升旗儀式已不見「堅仔」的蹤影。

而在7月16日，港協在「邁向杭州亞運系列」短片中，介紹港隊代表趙顯臻轉戰公開組單人雙槳艇的情况，畫面左下角的名牌以黃色的「堅仔」圖案襯托。在翌日介紹李慧詩時，左下角「堅仔」毛髮已轉為棕色。