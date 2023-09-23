漁船走私日、印食材往內地　海關檢400萬貨拘6人 (12:49)

港口及海域科高級督察梁銘恩表示，海關昨凌晨在西南水域巡邏，配合雷達監視，其間發現一艘沒開航行燈的漁船在長洲以南水域行駛。該船採迂迴路線，在頭顱洲以東近水界位置行駛，其間突轉向，欲駛離水界，海關截擊艇隨即採取行動，在距離水界0.5海浬截停該船並登船調查。當時船長展示一張艙單，顯示將一批龍蝦運往內地，惟海關同時發現未列艙單的急凍魚類、牛內臟等，於是拘捕該名船長及5名船員。據知當時貨物放滿船上通道，情況惡劣，船員將龍蝦發泡膠箱放在上層掩飾。

有組織罪案調查科調查主任康恩稱，該批走私食材共20箱，重5.5噸，包括龍蝦、海鮮、凍肉等，從包裝上可見來自印度及日本，相信可逃避400萬港元的內地稅款。被捕6男（26至65歲）涉企圖輸出未列艙單貨物，其中兩人將被起訴，將於周一在東區裁判法院提堂，另4人獲准保釋。海關將調查被捕人士角色、漁船擁有人及有否改裝等。

康恩表示，船上沒冷凍裝置保存食材，市民如進食或影響健康，又指走私份子試圖利用艙單掩飾是徒勞無功。海關重申，干犯「企圖輸出未列艙單貨物」，一經定罪，最高可判罰款200萬及監禁7年，市民切勿以身試法。