回應封JPEX網站 警指有理由相信JPEX屬騙局 電訊持牌人須防傳送詐騙信息 (18:54)

警方表示，據綜合傳送者牌照特別條件第1.2(c)條、服務營辦商牌照特別條件第12.1(c)條，以及《電訊條例》第8(1)(aa)條要約提供電訊服務類別牌照條件第15.1(c)條，通訊事務管理局可發出業務守則，就保障和促進消費者在電訊產品及服務方面的利益，向持牌人提供實務指引。另外，根據綜合傳送者牌照特別條件第53條或服務營辦商牌照特別條件第29條，持牌人須防止傳送或傳遞被利用作詐騙用途的電話或信息或暫停被利用作詐騙用途的服務。而據《電訊條例》，持牌人須遵守通訊局就《電訊條例》的任何條文及綜合傳送者牌照的任何牌照條件提供實務指導，而發出的指引或業務守則。

警方指，事實上，警方一向強調與社會各界協作，全力防止及打撃騙案，例如與通訊業攜手打撃來自境外電話騙案的措施已取得一定成效，未來會繼續推廣及深化跨界別合作，共同預防及撲滅罪行。