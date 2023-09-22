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《願榮光》禁制令案 律政司擬重新爭拗被拒理據 (18:48)

律政司早前入稟高等法院申請禁制令，禁止在具違法意圖下傳播反修例歌曲《願榮光歸香港》，或令歌曲被誤認為是香港的「國歌」，高院拒批臨時禁制令。律政司不服提上訴，法官日前批出許可，批准爭議大部分理據，但要求律政司刪除批評法庭對寒蟬效應的評估，將於12月19日審理。律政司今（22日）公開的上訴文件顯示，將要求上訴庭擱置有關命令，並擬重新爭拗被拒絕的理據。

高院原訟庭法官陳健強今年7月28日駁回律政司的臨時禁制令申請，指看不到禁令有實際用處。此外，陳官指禁令有可能帶來「寒蟬效應」，令無辜者擔心法律後果而避開合法行為。律政司隨後公開上訴文件，力陳特首證明書對法庭具約束力，又稱陳官無考慮歌曲的創作原意，禁令可阻止它被當成國歌，而禁令只針對違法行為。

陳官上月頒布判辭，就律政司7項上訴理據中批准其中6項，包括律政司指國家安全是具凌駕性的重要原則，陳官基於國安的重要性及牽涉新的法律領域批准上訴，亦認為部分理據牽涉法律爭議。不過律政司指陳官錯誤運用酌情權，稱禁令會帶來寒蟬效應，陳官批准上訴但要求刪去寒蟬效應的理據，另拒批禁令可阻止《榮光》被當成「國歌」。

律政司早前向上訴庭申請提出額外上訴理據，今日公開修訂上訴通知書的傳票，要求上訴庭擱置陳官的命令，並將所有原先的爭拗理據重新列入，包括指禁令只針對違法者、歌曲旨在引起反建制情緒、透過侮辱國歌煽動港獨情緒，危害國家安全等。

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