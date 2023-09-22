男警熱水虐兒案　同居女友被控虐兒稱當時不知女童傷勢嚴重 (18:26)

男被告F.S.L.（49歲）承認虐兒罪；女被告W.N.M.（33歲）否認虐兒罪。女被告供稱，每天由她替當時5歲女兒X洗澡，於2020年5月，X被熱水燙傷時哭泣，她的皮膚泛紅但未脫皮。女被告知悉X感到極之疼痛，惟傷勢沒想像中嚴重，不知X要送院治理。

控方指出，女被告作為成年人理應察覺浴室內發生事故。不過，女被告引述X只說，男被告叫她不要弄水掣，X亦向社工承認「我自己曳、自己搞水掣」，和男被告說法相同。男被告遭警方拘捕後，X告訴女被告實情是男被告開啟熱水，故X較早時撒謊。

女被告重申，之前不覺得對方曾向兒童作出猥褻行為，抑或是騙徒，她形容自己「好幸運」能結識大律師男友。女被告誤信被告判斷，顧慮X的撫養權等而沒帶X入院，她不清楚X的傷口會否受感染。她又稱X的傷勢日漸好轉，以為X已獲適當的醫療治理。

女被告表示除了曾遭男被告襲擊和性侵，一度說自己被對方非法禁錮，及後改稱受他監察。男被告聲稱認識黑社會主事人，「擺咗啲𡃁仔喺屋企附近」，因此她害怕和不敢擅自離家。直至男被告被捕，女被告亦沒即時沒帶X求醫。女被告將押後至10月17日接受裁決，同日處理男被告判刑。