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港大為第四期牙周病患者提供免費治療　料可惠及百人 (18:28)

目前全港逾一成成年人患嚴重牙周病，港大牙醫學院今（22日）開啟「杜鵑牙周病治療計劃」，預計為至少100名患牙周病患者提供免費的全面牙科治療。計劃針對領取綜援、收入不高於最新公屋入息限額或現時居住公屋，並患第四期牙周病的成年患者。

計劃獲杜鵑基金資助1100萬元，港大牙科學院轄下的「先進牙醫研究所-香港大學牙科專科診所」、牙周病學及植齒學科一同參與治療。

負責人及臨牀助理教授George Pelekos表示，計劃主要包括兩個階段，首先患者可由醫生轉介或聯絡診所，接受牙科檢查及財務狀况審查，確認合乎資格後方開始接受治療。他又說，牙周病的治療往往耗時較久，「嚴重牙周病的治療通常至少需要3年時間」。

參與計劃的牙醫之一、港大牙醫學院牙周病學和植齒學臨牀助理教授霍慧心表示，嚴重牙周病患者通常咀嚼功能出現問題、牙肉紅腫發炎，甚至可能牙齒鬆動脫落，又指計劃提供的治療旨在控制和防止惡化病况，並治療牙齒移位、牙齒流失等後遺症。

George Pelekos亦表示，嚴重牙周病患者的咀嚼能力、飲食、整體健康皆受影響，而現時本港註冊的牙周專科醫生少於60名，患者選擇少，且牙周病治療費用往往超出基層市民負擔，他希望透過計劃，能為難負擔昂貴醫療費用的基層市民提供幫助，亦期望計劃能為香港、大灣區、來自海外的牙科研究生提供專業培訓和科研的機會，形容亦將是一個「學術貢獻」。

相關字詞﹕編輯推介 港大 牙科 牙周病

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