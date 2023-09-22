28歲男煽惑他人傷害TVB新聞部員工罪成　官不信僅屬「亂噏」 (17:17)

被告范仕文（28歲）否認分別於2019年11月8日及2020年5月8日，在香港非法煽惑其他不知名人士襲擊電視廣播有限公司新聞及資訊部職員，及非法煽惑其他人非法及惡意地導致他們身體受嚴重傷害。

崔官裁決時指，被告自辯稱所有留言均是「亂噏」、「講完笑下就算」，對涉案留言的發布情況、時間、發布原因均無印象。崔官質疑被告記得其他留言的發布情況，僅忘記涉案留言的細節，「明顯有所隱瞞、態度迴避」，認為證供存在內在不可能性，不接納被告的證供。

崔官續指，案發時正值社會事件，連登被用作討論社會事件的平台，相關帖文明顯針對及批評無綫電視，瀏覽的公眾「不乏對無綫電視新聞部不滿的人士」。崔官認為被告假若是發洩情緒，「不需在任何一位公眾人士都可瀏覽的互聯網討論發表」，尤其相關行為可能構成刑責，反指被告可在私人聊天應用程式，跟朋友發洩情緒；加上被告特意從其他應用程式搜尋文章，在留言附上超連結，明顯經思考發言，理性討論議題，「並不符合一個憤怒，在發洩情緒，衝口而出漫罵的人」，判斷留言是支持及鼓勵公眾襲擊無綫員工，故裁定被告罪成。