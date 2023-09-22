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紅山半島70、72、74及76號屋接清拆令　85間臨海獨立屋約70間僭建　約40間疑非法霸官地 (15:21)

政府公布，紅山半島70、72、74及76號4間獨立屋均有嚴重僭建，並向4間獨立屋發出清拆令及飭令停止佔用土地通知。屋宇署亦會於今日「釘契」。屋宇署及地政總署今日同時開展聯合行動，兩個部門優先處理一帶85間臨海獨立屋，撇除4間獲發清拆令的獨立屋，當中約70間獨立屋初步懷疑有僭建物，約40間獨立屋初步懷疑有非法佔用政府土地的情况。政府指，今日巡查行動中未能進入其中4間屋，將再跟進。

屋宇署總屋宇測量師高翹建又指，當局「不關心」僭建年期，只要有僭建就會跟進，但不屬紅山半島非斜坡部分的獨立屋，政府則稱續按風險為本方式處理，會待接獲投訴及有證據後跟進。另外，涉僭建而獲發清拆令的紅山半島76號屋，署方則指內有僭建地庫及違例泳池。

政府又指，由於佔用位置涉及政府斜坡，地政總署要求有關人士於通知發出起30天內提交拆卸方案供政府審批，確保工程不影響斜坡安全和穩定性，並須於通知發出起150天內完成拆卸工程。政府亦指，若經調查證實僭建工程與政府斜坡損毁有關係，政府必會向涉事人士追討維修斜坡的工程費用，又強調正搜集和整理證據，不排除在諮詢法律意見後，對個案的涉事人包括業主、參與僭建工程的專業人士和承建商等，採取進一步檢控行動。

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