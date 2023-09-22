無業青年認偽造身分欺詐按揭借貸　判囚42個月 (14:10)

被告楊梓軒（現年27歲）教育程度為中三，曾做搭棚工人及地盤工人，他過往就非法賭博及販毒分別被判罰款及監禁5年10個月，案發前一年獲釋。辯方求情稱被告受損友影響，為了一萬多元而犯案。

案情指，於2021年10月20至28日，友通信貸有限公司透過第三方接到轉介按揭貸款申請。對方稱女事主林琼英為海桃灣某單位的業主，被告是她的孫兒，並傳送了申請貸款證明照片，包括偽造成事主的身分證照片和電費單等。當時有人向友通信貸提供該物業的業權契據，以及授權被告的文件。

於10月28日，被告偕同身分不詳的婦人到辦公室和友通代表簽訂貸款協議。被告以該物業抵押，獲批出一筆600萬元按揭貸款，扣除一萬元法律費用，被告取得599萬元支票。同日，被告要求從創興銀行的帳戶提出400萬元現金，銀行遂向警方報告可疑交易。翌日，被告以物業押記契據作為證明，到銀行提取現金港幣599萬元後，埋伏警員將他拘捕。

被告於錄影會面指，他認識自稱三合會成員及獲委派工作，有人說上述不知名婦人身負賭債，指示被告冒充其孫兒及計劃借貸。惟事主從未授權或申請上述貸款，對此毫不知情，並發現海桃灣物業的業權契據遺失。被告亦被揭發以6個銀行帳戶洗黑錢，短時間內存取上述599萬元及另外975萬元。