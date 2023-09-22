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6人涉油麻地暴動罪成　官批辯方求情內容浪費時間 (12:37)

2019年理大被封鎖期間，213人涉在油麻地參與「圍魏救趙」被控暴動，其中一宗涉及9人的案件，有3人認罪，6人不認罪，經審訊後被裁定罪成。辯方今（22日）於區域法院求情。法官謝沈智慧指上訴庭一早表示同級法院的判刑沒有指導作用，惟控辯雙方均呈遞對她沒有約束力的區院案件，對上訴案「視若無睹、聽而不聞」，斥辯方「簡直係嘥法庭時間、納稅人嘅錢」。案件押後10月31日判刑，其間被告繼續還押。

辯方早前為第七被告陳彥宏（案發時17歲）索取教導所報告遭拒，辯方今再重申被告有悔意、獲家人支持，還押兩個月已獲教訓，希望法庭重新考慮教導所報告。謝官隨即問「有悔意？佢不認罪，經審訊定罪㗎喎」，並強調教導所的刑罰「明顯不足」。謝官續指，有辯方大律師指案情不嚴重、無預謀犯案，惟她已裁斷暴動有規模，示威者有如「熟練的軍隊」，反問辯方「我讀判辭嗰陣你喺法庭㗎可？你瞓著咗覺呀？」

至於辯方為何援引區院暴動案判刑，辯方一度解釋只是援引了謝官在其他案件的判刑，謝官則反問「咁又點？我約束我自己㗎？」，又稱上訴庭在唐健帮案及中大二號橋衝突案中，已一再重申同級法院未經上訴的案件沒有指導作用，惟多宗案件的辯方均援引區院判刑案件，對上訴案「視若無睹」，故要求辯方摘下上訴案件編號「返去小心睇」。

被告陳彥宏、張穎瑜、朱國智、杜文曉、高天祐及林鳳芝經審訊後被裁定罪成，同案的陳子謙、朱盛軒、郭曉泰開審前認罪，早前判囚3年9個月。

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