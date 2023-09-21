中大推認知障礙症篩查及評估服務　合資格60歲至80歲長者可免費預約 (18:43)

中大署理校長陳金樑表示，中大精神科學系有研究指，本港75歲以上人口，平均每12人便有1人患認知障礙症，預計至2039年將有逾33萬名患者，長遠而言會於醫療開支、設施及人手方面會帶來壓力，因此中大腦神經科一直開展相關研究，例如探討以預防性治療減低發病等。

「腦智同護」計劃主要針對60至80歲的市民，有興趣參與計劃者，今日起可於網上填寫認知能力自我篩查問卷，如符合參與條件會安排預約，並在停泊於中大的服務車進行各項實體臨床評估。高錕慈善基金董事及執行委員、高錕中大「腦智同護」服務聯席總監趙夏瀛解釋，計劃涵蓋的年齡層患病機會較多，每10位70歲以上長者便有1位患病。她稱，未來可考慮下調年齡限制至55歲，但現會以65歲以上長者為對象。

政府基層醫療健康專員彭飛舟表示，現時醫療系統以治療為主，會優先處理嚴重患者，令部分疾病於後期才得到治療，故政府推動基層醫療改革，望達致全人治理。他說，有關慢性治理的計劃下周一公布詳情，先處理糖尿病及高血壓等疾病，婦女及長者健康將是計劃未來的重點項目，希望將來不同慢性病有類似安排，幫助更多市民。