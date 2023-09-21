前男警熱水虐兒案　母親辯稱因疫情和爭撫養權　被男被告勸止帶女兒求診 (18:10)

代號F.S.L.的男被告（49歲）承認交替的虐兒罪；女被告W.N.M.（33歲）否認虐兒罪。女被告作供稱，中五畢業後修讀美容文憑，約於2019年11月在社交平台結識男被告，對方聲稱從加拿大返港，並擔任執業大律師。

於案發2020年5月，女被告供稱，如常替當時5歲女兒X洗澡，事前她試了水溫沒過熱，洗澡期間她去接電話，並聽到男被告大叫「唔好搞水掣」，X則高呼「好熱」。女被告返入浴室見X已被燙傷受驚，男被告轉用冷水將花灑遞予X沖身，隨即外出買藥。女被告表示缺乏醫療知識，只懂坐在馬桶幫X淋身降溫。

女被告續指，男被告以疫情及X的撫養權為由，阻止帶X求醫，她見自稱有專業急救證書的男被告洗傷口和包紮手勢純熟，而且事後聯絡醫生友人，故女被告相信有醫生跟進X傷勢。男被告曾叫她替X傷勢拍照，欲向業主投訴熱水爐故障令X受傷。

女被告透露，男被告案發前稱她的首飾遭「落降頭」，他認識茅山法術並指可請人淨化，女被告給金錢和信用卡予他。男被告亦聲稱是「某社團大佬嘅契仔」，以及刪去女被告的手機聯絡。女被告又指過往曾遭男被告性侵，惟沒有報案，以免令事情變得複雜；她及後始知對方是警員及因盜竊等被定罪。審訊明（22日）續。