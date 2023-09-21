醫管局稱醫護流失率稍回落　已取錄130名海外醫生 (18:37)

醫管局近期多番出外「搶人才」，范鴻齡稱截至昨日，已取錄130名非本地培訓醫生，來自英國、澳洲、馬來西亞、紐西蘭、荷蘭及愛爾蘭，其中80人已簽約。他稱醫委會已批准19名醫生註冊，包括5人為特別註冊、14人有限度註冊，大部分為住院醫生，有個別可任副顧問醫生，其中9人本月已來港，其餘10人未來一至兩個月來港。他稱特別註冊對醫生要求較多，包括須在指定院校畢業及是港人，故聘請者一向是特別註冊少、有限度註冊多。

至於「環球醫療人才匯聚計劃」，范鴻齡稱已向醫委會申請5名醫生有限度註冊，其中3人來自馬來西亞、兩人來自歐洲，該局早前拜訪北京、上海、廣東省、深圳及澳門有關單位，相信將來有更多內地醫生願意來港培訓；另稱正研究安排本地醫生前往內地實習。

涉手術燈塌下事故供應商仍三度獲批招標合約 范鴻齡：完成檢討前不再接受投標

另外，聯合醫院今年2月一盞手術燈從天花塌下，醫管局多次表明不滿涉事供應商及維修承辦商「Getinge」，惟其後仍三度向其批出招標合約。范鴻齡稱，醫管局有既定程序計分批出合約，惟自傳媒報道後，認為「的確不妥」，在完成向該承辦商追討法律責任前不能「當無事發生」，故經開會討論後，決定在完成追討前不會再接受其投標。

律政司就鄧桂思控告兩名聯合醫院醫生，及後撤控，被問到撤控對員工士氣影響，范鴻齡稱兩名醫生已放下心頭大石，其餘員工亦鬆一口氣。至於律政司應否交代撤控原因，他稱律政司已交代經不斷檢視檢控原則後決定撤控，對此「我們沒有意見」並接受，又稱醫管局無權決定和影響律政司決定。