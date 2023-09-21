明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

3人涉「天下制裁」集會暴動囚3年4個月至4年10個月　官稱針對警員施襲屬加刑因素 (17:05)

民間集會團隊2020年1月19日在中環遮打花園發起「天下制裁」集會，警員與集會者衝突，4名警員被襲。3名男子否認暴動等罪，其中一人暴動和蓄意傷人罪均不成立；另兩人暴動罪成，連同早前認罪的一人今（21日）於區域法院處理判刑。法官張潔宜認為示威者針對警員施襲，屬加刑因素，監禁是唯一選項，終判3人囚3年4個月至4年10個月。

被告依次為中大學生李旭熙（現年23歲，下同）、運輸工人陳國榮（38歲）及學生黃家熙（21歲）。李、陳同否認暴動及串謀有意圖而導致身體受嚴重傷害罪，兩人經審訊後被判暴動罪成、串謀有意圖而導致身體受嚴重傷害罪則罪脫，陳開審前另承認各一項暴動及蓄意傷人罪，即他共有兩項暴動及一項蓄意傷人罪成；黃家熙則承認暴動罪。同案被告、團隊發言人劉頴匡的控罪獲存檔法庭，楊皓泓早前獲判無罪，當庭釋放。

張官判刑時指，案件源於現場人士不滿警方中止集會，有份施襲的李、陳均知悉其警員身分，再包圍他施襲，張官認為本案不屬「私了」，但針對警員施襲仍是加刑因素；張官續指，案中參與人數不多，但大部分穿深色衣物和戴口罩或面罩，明顯因知道正參與違法行為，需要掩飾身分，而長江中心及遮打花園兩場暴動分別歷時1分鐘及3分鐘，時間短暫，無證據顯示各被告有領導角色。

張官以57個月為兩項暴動罪的量刑起點，其中李、陳均有實際參與暴力行為，刑期上調3個月，考慮李年輕，減刑兩個月，總刑期58個月；至於陳另承認的蓄意傷人則以54個月為起點，考慮他認罪、同意大部分案情等因素，再將部分刑期同期執行後，總刑期為57個月；黃案發時年僅17歲，現年21歲，超過判入教導所的年紀，張官考慮他年輕及認罪，減刑至40個月監禁。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 暴動罪 反修例

上 / 下一篇新聞