警方國安處拘捕4人涉串謀欺詐貸款　案件今提堂押後至11月16日再訊 (16:38)

警方國安處去年10月至今年4月拘捕4名男女，涉嫌詐騙銀行和保險公司等批出逾473萬元貸款，日前同遭落案起訴一項串謀欺詐罪。案件今（21日）於西九龍裁判法院首次提堂，眾人暫毋須答辯，待警方進一步調查和索取律政司指示，主任裁判官羅德泉把案押後至11月16日再訊，並批准其中3人以1.5萬元至10萬元保釋，餘下一人涉另案續還押。
被告依次為學生張昊揚（23歲）、餐飲從業員何桂鴻（40歲）、文員周婷婷（36歲）及商人周子龍（48歲）。4人被控於2021年11月9日至2022年3月3日期間，包括首尾兩日在香港與徐心串謀詐騙香港上海匯豐銀行有限公司、香港按揭證券保險公司有限公司/或香港特別行政區，在中小企業金融計劃的特殊100%貸款擔保申請中不誠實及虛假地表示：
● Superfresh Nourishment在2021年3月的銷售額相比於2020年1月至3月期間的平均銷售額下降超過30%；
●張昊揚、何桂鴻及周婷婷自2021年10月以來一直受僱於Superfresh Nourishment和/或；
● Superfresh Nourishment每月支出26.3萬元作為張昊揚、何桂鴻及周婷婷的工資和強積金強制性供款；
從而誘使香港上海匯豐銀行有限公司和/或香港按揭證券保限有限公司向Superfresh Nourishment批出中小企金融計劃的特殊100%貸款，總額為約473萬元。