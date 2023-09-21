黃大仙拘23人涉詐騙洗黑錢　與42宗騙案有關 (16:37)

黃大仙警區重案組第二隊主管郭嘉盛表示，警方今年上半年接獲1579宗電話騙案報案，較去年同期的786宗上升兩倍，同類電話騙案仍有上升趨勢。警方發現，因應電話卡實名制在2023年2月生效，不法份子會先盜竊他人身分證，或在網上發佈虛假招聘廣告，要求求職者透過即時通訊軟件傳送其身分證副本，聲稱要登記僱傭紀錄，再以騙取得來的資料登記電話卡，並致電事主。

警方在9月1日至20日進行第4浪「光影」執法行動，共拘捕21男2女（15至72歲），分別報稱倉務員、裝修工人、廚師、退休人士及無業。被捕人士中，12人為涉嫌洗黑錢傀儡戶口持有人；4人負責收取騙款，包括15歲學生，相信他受數百元金錢利誘協助收款。另外7名被捕人屬詐騙電話號碼持有人，當中2人相信身分證副本被盜。

行動涉及42宗騙案，事主為20男22女（22至88歲），逾半為60歲或以上長者，多數誤墮「猜猜我是誰」騙案。案件損失金額2000元至136萬元不等，騙款最大一宗為「假冒官員」騙案，事主被假扮公安的騙徒要求轉帳136萬作資產審查及自證清白。

警方稱，有騙徒訛稱事主同事，要求事主代向一間虛構公司購買牀褥，並提供銀行號碼供轉帳，事主轉帳後騙徒隨即失聯。另有騙徒則假扮事主上司，聲稱要小額金錢應急，事主到提款機按騙徒指示輸入銀行戶口號碼後，本應輸入轉賬金額，惟騙徒卻聲稱要在此頁輸入多一組「34567」密碼，事主依言照辦，最終轉賬了34567元至騙徒帳戶。據悉騙徒致電事主公司固網電話，故沒來電顯示，事先或曾調查事主背景。

另一事主李伯伯在9月中收到騙徒電話，對方最初稱一同飲茶，因其聲音與女兒百分百相似，遂信以為真。對方及後再來電稱撞車被拘留，需要5萬元保釋金，李伯伯於是往銀行提款，回程時見軍裝警及救護車，他向警員查詢後確認並無發生車禍及無人被捕，方知受騙，事後已拒絕再聽騙徒來電，亦向女兒查詢。

黃大仙刑事調查隊第三隊主管林國憲表示，騙徒會在不同渠道搜集事主及其親友資料提高可信性，亦會利用他人身分證明文件登記電話卡或開設傀儡戶口收款，呼籲市民留意自己個人資料，如遺失身分證要盡快報失。警方提醒，市民如遇可疑來電，可使用警方推出的「防騙視伏器」檢查該電話，重申如觸犯欺詐罪最高可判監14年，洗黑錢罪最高可判監14年以及罰款500萬港元。