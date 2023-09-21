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前男警虐兒案母親受審　女童稱「叔叔」是「衰人」和「好惡」 (14:33)

曾涉威嚇兒子一同自瀆的前男警員，被指與同居女友疏忽照顧女友女兒，於女童洗澡時用熱水燙傷她且未及時帶她求醫。前男警承認虐兒罪，其女友不認罪今（21日）在區院續審。女童在錄影會面稱「叔叔（男被告）開熱水爐淥我」，令她皮膚脫皮；而媽媽如廁時見她受傷，幫她沖洗傷口。控方舉證後，法官裁定女被告表證成立，被告需要答辯，審訊午續。

代號F.S.L.的男被告（49歲）否認有意圖傷人罪，但承認交替的虐兒罪，還押候判；女被告W.N.M.（33歲）否認一項虐兒罪。庭上播放女被告的女兒X（案發時5歲）的錄影會面，X以「叔叔」稱呼男被告，形容他是「衰人」和「好惡」，說他之後「畀人拉咗」。

X談及於案發2020年5月，媽媽在北角住所的浴室替X洗澡期間去聊電話，叔叔開啟熱水爐「淥親」X，維時約十秒，熱水燙至她右半身「甩哂皮」，她感到「好痛好驚」，但叔叔按著熱水制、不准X關掉，X受驚大叫。其後X自行調校冷水沖身，媽媽再進浴室如廁時幫X洗傷口，媽媽和叔叔為X塗燙火膏和類固醇。

X在錄影會面提到，叔叔曾指她將食物嘔出來和「唔聽話」，於是用熱水燙她。叔叔另因X「曳」和不願起牀等，打她的面部和肚子，甚至大力拳打X；叔叔又不給X食物，X試過沒進食三餐、只吃餅乾充飢。

現年9歲、就讀小四的X透過視像系統作供稱，她當日把事件告訴媽媽，媽媽再次入浴室時坐在廁所小便。辯方指，X的媽媽當時為X沖身，X不可能聽到小便聲音，X稱不知道。

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