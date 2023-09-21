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中大辦創新日展示學研成果　將成立「中大創新」為初創企業提供早期資金 (13:45)

中大第三屆創新日今日舉行，40間參展機構參與，展示學研成果。中大於開幕禮中宣布成立「中大創新有限公司」，並與8間合作夥伴簽署合作備忘錄，將為具發展潛力的中大初創企業提供早期資金。

創新日為中大六十周年校慶活動之一，參展企業包括6間中大InnoHK研究中心、21間大學科技初創企業資助計劃（TSSSU)下的初創公司、2間大學獨角獸及其他大學相關的初創企業。而今日正式宣布成立的「中大創新有限公司」（下稱中大創新）為具發展潛力的中大初創企業提供早期資金，亦會與各風險投資公司、專家及家族辦公室合作，建立聯合投資平台。簽署合作備忘錄的8間合作夥伴，將成為中大創新的投資夥伴。中大校董會副主席陳德霖表示，中大創新致力與創業生態系統內不同持分者合作，「希望共同創建一個充滿活力的創業生態系統」。

創新科技署長李國彬致辭時表示，政府會投入資源推動創新科技發展，包括發展基礎設施、支持研究和研發、創科企業及培育人才，使本港創科產業得到「前所未有的進展」，又指相信在政府、學術界及各機構努力下，會孕育更多創科的成功例子，「向社會以至海外說好香港故事」。他認為透過「產學研 1+計劃」將可進一步促進學術界與產業間的合作。

中大副校長岑美霞致辭時則指，中大多次獲評為本港最創新大學，亦持續於各本地院校中獲授最多專利權。她亦指中大將「積極推動大學科研人員透過知識轉移創造正面社會效益」。

相關字詞﹕編輯推介 香港中文大學 創新科技

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