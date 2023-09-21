黃金周前夕土瓜灣團客增　旅監局助人流管制　批食肆未妥善分流缺社會責任 (10:57)

方安妮今早於港台《千禧年代》稱，內地團數量每周「上落大」，一般有50至60團、有時逾100團，但臨近十一黃金周，有內地旅客為避免高峰期而選擇提早出遊，令訪港內地團數量上升，至近日有約200團，導致土瓜灣街道一度再現混亂。

方安妮提及個別一間經營團餐的食肆超額預訂，加上其進出道路較窄，導致旅客要在門外等候，認為情况不理想，旅監局曾到場協助分流及理順預訂安排，亦正約見該食肆負責人冀解決問題，「你冥頑不靈、你冇社會責任，我哋係唔會容許佢咁，因為當區居民嘅生活係好緊要。」

方安妮又說，有食肆未有安排員工在門外維持秩序，令進入及離開餐廳的旅客人流交叉，造成混亂，旅監局已協助及教導食肆做人流管制，情况已有改善。她亦指出，旅遊業界十分支持旅監局工作，部分導遊已選擇轉到其他地區用膳。

另外，旅監局自5月起要求旅行團如被安排到區內商店，同日不得在土瓜灣食肆用膳。方安妮稱，措施運作暢順，當局會檢查是否有人違規，又稱業界很負責任及守規矩，並會互相幫忙控制區內秩序。她又稱，近日有數間藥房註冊，但設有嚴謹規定，如限制接待旅行團的時間，期望盡量平衡各方利益，做到不擾民。