何永賢訪兩過渡屋項目 重申政府致力做好工作：讓更多家庭改善生活 (22:06)

禮信大廈和禮雲大廈共提供26個經翻新單位，每個面積約200多呎。負責營運項目的聚賢薈表示，有關項目入選家庭最快10月可入伙，機構7月初接受租住申請，已收到252份申請，現已審批22戶，涉及10多個單親家庭、20多名小朋友。

聚賢薈過渡房屋項目聯席主席陳家珮表示，其餘4個單位會優先考慮居住環境惡劣、單親或有年幼子女的家庭。

何永賢出席項目開幕禮時表示，有關項目由局方牽頭，資助非牟利機構營運；又指銅鑼灣交通方便，相信可大大改善有關家庭的環境。她及後在社交專頁發文表示，與新民黨葉劉淑儀主席在參觀裝修好的單位時，剛好碰上一位母親帶着兩歲半的女兒前來睇樓，小女孩在單位內走走跳跳，該母親也坦言目前的居所空間太小，所以女兒見到這個改裝單位有空間走動很興奮，也很期待申請獲批，可以搬入單位，給小朋友更好的環境。

另外，由香港社會服務聯會2022年2月推出的「昌新一號」，兩期項目分別由關愛基金及房屋局過渡房屋項目計劃資助，由聖雅各福群會營運及為住戶提供支援服務。第I期（205個單位）及今年5月完工的第II期（76個單位）入住率均逾九成。 何永賢昨探訪「昌新一號」住戶，了解聖雅各福群推行的「雅匯」計劃，該計劃為住戶度身訂造的基層醫療服務，例如運動及營養指導、健康檢查、園藝和藝術創作等。

社聯行政總裁蔡海偉表示，計劃協助累積307個基層住戶改善居住環境，除改善住屋質素外，營運機構更與深水埗地區康健中心及其他健康計劃合作，將基層醫療及健康服務帶入社會房屋，協助基層住戶培養良好生活習慣、減低慢性疾病風險，以及促進居民的心理社交健康，期望公營房屋推展更廣泛全面的基層醫療服務，推動醫社合作，達至「治未病」目標。