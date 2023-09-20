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海關搗兩宗販毒案拘4人包括19歲無業青年　檢2400萬元毒品 (20:44)

海關搗破兩宗販運危險藥物案件，共檢獲43公斤毒品，包括俗稱「K仔」的氯胺酮、可卡因等，市值約2400萬元，並拘捕4名男子，年齡介乎19至41歲。

海關毒品調查科毒品調查第三組指揮官劉偉倫表示，海關深圳灣貨物組前日（18日）根據風險評估，截查一票由德國到港，報稱載有層架的貨物，發現內藏約32公斤的氯胺酮，市值約1700萬。海關展關調查，其後鎖定一個位於油塘的物流倉庫，昨午展開監控遞送行動，於41歲男倉庫負責人收貨時，以涉嫌販運危險藥物罪名將他拘捕，他已獲准保釋候查。

經初步調查，相信貨物會在貨倉內等待貨主取貨。至昨傍晚時分，有兩名男子到倉庫提貨，其後將貨物搬上輕型客貨車，並且登上輕貨離開，當車輛駛至土瓜環一個凍肉倉庫時，兩人下車打算將貨搬入凍倉。關員隨即採取行動，拘捕兩名男子，分別38歲及25歲，報稱為倉務員及地盤工，他們仍被扣查。海關跟進調查後今日再鎖定3票由丹麥抵港，報稱載有藍牙音箱的空運郵包，並在郵包內發現9公斤懷疑氯胺酮，市值約480萬元。

海關指販毒集團試圖將毒品收藏於層架且相對低價的貨物當中，並利用工廈的物流貨倉以儲存毒品，等候時機成熟再提取毒品，再進行包裝及分銷。警方指工廈人流較多，常有人搬運貨物，販團集團企圖掩人耳目，避過執法。

另外，海關昨於藍田展開反毒品巡查，於一個公共屋邨附近截查一名19歲青年，於其手持紙袋發現1.1公斤可卡因，隨即將他拘捕，並將他押解至區內公屋單位進行搜查，再發現一公斤海洛英，100克霹靂可卡因，45克氯胺酮及3克大麻花，毒品總值約220萬元。該名男子報稱無業，相信有不法分子利用單位作毒品儲存、包裝及分銷中心，估計毒品供應東九龍區的娛樂場所。

 

相關字詞﹕海關 販毒 可卡因 氯胺酮

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