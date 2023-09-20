民主黨中委會通過推薦8人名單出戰區選 羅健熙：最終出選人數或有改動 (20:34)

民主黨中委會今晚舉行會議，通過推薦8人參選區議會，沒有否決任何報名申請，惟暫不公布具體名單。羅健熙接示，最終出選人數或有改動，黨內仍有機制予成員報名參選，獲推薦者最終亦可能不出戰。

羅健熙與副主席莫建成被問到本人是否在推薦名單上，羅回應稱今日不會確認是否有意參選。推薦名單包括現任及前任區議員，對於當中分布，羅健熙說由於最終出選名單仍有變數，將於稍後公布。

羅健熙表示，民主黨將會要求民政署提供各區三會成員聯絡資料，接觸他們爭取提名。他表示，現時民政署網站僅公開三會成員名單，認為當局有責任公開三會成員聯絡資料，給予公眾接觸渠道。

區選改制後增設區議會資審會，羅健熙重申難以評估入閘機會，強調民主黨一直沒背離一國兩制原則，相信符合效忠特區及《基本法》的條件，惟實際能否獲足夠提名票難以估計。身兼全國人大常委的民建聯主席李慧琼今日表示，參選者除了需符合愛國者要求，能否獲三會提名要「比能力、比政綱」，羅健熙認為理應交由市民決定。