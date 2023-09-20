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警搗破跨境假證集團拘14人　34歲主腦疑以電訊公司職員身分盜客資料 (18:26)

警方與內地執法部門展開聯合行動，瓦解一個由本地三合會操控的跨境假證集團，集團在網上兜售來歷不明的實明登記電話卡及假證件。兩地共拘捕14人，包括主腦、「跑腿」等，年齡介乎15至57歲，其中被捕主腦疑利用其電訊服務公司職員身分盜取客戶資料。

警方留意到網上有人兜售來歷不明的實明登記電話卡，以及製造假證件，包括香港身分證、中國居民身分證、回鄉卡、銀行及水電煤月結單等。警方指相關文件或盜用市民個人資料。經調查發現，集團先在內地製造虛假文件，交由主腦帶返香港，再僱用有三合會背景人士作「跑腿」往派貨。行動中，本港警方以涉嫌「偽造文書」、「串謀偽造文書」、「詐騙」拘捕10人，包括34歲主腦，內地執法部門分別在深圳及湖南拘捕4人，亦於深圳搗破一個製造假證工場。

有組織罪案及三合會調查科高級督察李梓琪指，自電話卡實名登記全面實施以來，不法分子會透過傀儡或虛假資料登記的電話卡作非法用途。警方經深入調查，發現一個由三合會操縱的犯罪團伙，不時會在網上平台發放廣告，招攬生意。集團會以一條龍服務形式作推廣，只需一個價錢就能獲得已認證的電話卡及訂製的證件或文件，從而吸引有意圖進行詐騙及洗黑錢活動的不法分子落單。

今年7至+9月，警方多次派探員喬裝買家進行放蛇，發現集團主腦，是一名居於深圳的香港人。調查顯示，成員會在收到訂單後會通知主腦，主腦會用傀儡或被盜資料協助草擬假証或假文件的內容。而為降低成本，主腦會安排相關文件及證件於內地製造，貨物其後再寄到主腦手中。警方舉例指，以6000元可取得一張假身分證、三張已實明登記的上台電話卡及一張報失身分證的證明書。

被捕主腦今年三月起於一間電訊公司工作，不排除他利用工作便利盜用電訊公司的客戶資料，製作假證及假文件。另外亦利用職員身分協助他人以虛假資料及證件作電話卡實名認證，以及月費計劃上台，從而獲取更多佣金。被問及盜用客戶資料的數量，警方指仍在調查，估計數量「都幾多」。另外調查題示，成員與主腦互相認識，部分屬同一個三合會團伙，相關報酬視乎訂單數量。

相關字詞﹕詐騙 偽造文件 跨境聯合行動 假證

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