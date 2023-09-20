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兩人涉將軍澳「私了」警員非法禁錮等罪成　還押候判 (18:24)

2019年10月13日將軍澳發生反修例示威，有便衣警員疑遭人「私了」，4人早前分別承認非法禁錮、暴動及傷人等罪，餘下一男一女不認罪受審，女被告今（20日）在區院被裁定使用蒙面物品罪脫，兩人其餘罪名成立。對於辯方稱女被告只是「和事佬」，法官李俊文指現場壁壘分明，若有人調停則會遭質疑，女被告被同路人提醒戴妥口罩，故她明知並有份脅迫警員；二人須還押至10月4日判刑。

被告女學生盧嘉欣（21歲）及男電腦程式員雷藝佳（23歲），均否認非法禁錮罪及在非法集結中使用蒙面物品罪。盧另不承認非法集結罪，雷亦不承認傷人罪及暴動罪。

兩人被控在唐明街公園外非法禁錮警員6191，辯方不爭議盧嘉欣在場，但指她僅是調停各方的「和事佬」，沒有參與犯案。案發影片顯示，有包圍警員的人士指有防暴，盧稱「無時間啦，唔好再嘈」，有人手持槌子及惡意對待警員，要求查明警員身分。

李官指出，盧表示「唔好拖延時間」，她因防暴即將到場而催促群眾，辯方說法牽強。盧無表明有意商討或協助警員，她沒令事件降溫，反而覆述有防暴警員，當時群情洶湧，無疑火上加油。不過，盧一度拉下口罩，就她是否相當可能阻止識辨身分存有商榷之處，故使用蒙面物品罪脫，其餘兩罪成立。

至於辯方爭議雷藝佳是否片中的男疑人，李官稱男疑人當時與另一女被告同行，承認事實亦指，雷和該女被告有通訊記錄，可見兩人認識。李官批評辯方說法純屬臆測，一名相似男子犯案的機會微乎其微，是天方夜譚。雖然辯方稱雷是護花使者，但李官指他曾腳踢警員，緊隨及保護該名以槌子施襲的女被告，其間配戴口罩，因此裁定他4罪成立。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 反修例

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