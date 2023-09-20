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涉要求兩女童掀衣拍照及藏211張兒童色情相片　以色列籍補習教師判囚2年 (16:17)

34歲外籍男補習老師授課時講及「肥和瘦」的意思時要求兩名女童掀起上衣，供他查看二人的身型並拍攝照片，及後被發現電腦內存放過百張兒童色情照片和影片。他早前承認2項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為及1項管有兒童色情物品罪，今（20日）在區院被判監禁2年。辯方求情稱，因被告的英文代號和國籍被公開，其囚友得知他涉侵犯兒童，並襲擊他、搶他食物等，獄中情况困難。

被告T.E.為以色列籍，被控於2021年5月15日，在新界大埔某教育中心，與或向年齡6歲的女童X及7歲的女童Y，作出嚴重猥褻行為。他另被控於翌日，在粉嶺某單位管有兒童色情物品，貯存於他的電腦內，載有211幅相關相片及6個影像。

法官葉佐文判刑時引述辯方求情指，被告在家鄉曾任職中學教師和資訊科技相關的工作，他2018年來港，2019年1月起在涉案補習中心任職，月入港幣2.1萬元。心理報告則提到，被告犯案的原因與其對兒童色情物品的興趣及戒酒反應有關係，重犯機會為中高，建議接受高強度心理治療。

法官稱，2名女童案發時只有6至7歲，被告作為他們的補習教師違反信任，以獎勵作為誘因要求她們配合，期間更有其他幼童在旁觀看。法官分別以監禁30個月及1.5個月為每項猥褻罪及管有兒童色情物品罪的量刑起點，被告認罪後共囚2年。

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