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李慧琼：民建聯區選佈局待下任領導層商討　不評論民主黨參選與否決定 (16:18)

今屆區議會選舉將於12月舉行，民建聯主席李慧琼表示，該黨在區選的整體佈局有待下任領導層商討決定，並會盡力爭取每個機會服務社會。來屆區議會重設委任議席，她說該黨樂意向政府推薦成員擔任委任議員。對於民主黨今晚召開中委會決定是否參選區會，李慧琼稱不評論其他政黨決定，但強調參選者必須是「愛國者」，否則三會成員不需考慮給予提名。

民建聯今日舉行「地區治理研習課程」畢業典禮，逾百名該黨區議員、社區幹事出席。對於民建聯在今屆區選的目標，李慧琼在典禮後表示有待下任領導層討論，又稱該黨的地區工作並非為選舉而做，從沒停止。被問到會否推薦黨員出任委任區議員，李慧琼說民建聯爭取每個途徑服務社會和國家，不同公職都樂意推薦。

至於會否擔心今屆區選投票率較低，李慧琼認為投票率受大環境、政治氣氛等因素影響，目前言之尚早，強調每逢選舉民建聯均盡力呼籲市民投票。

民主黨今晚召開中委會決定是否派人參選區議會，李慧琼未有正面回應民建聯的三會成員會否提名民主黨參選，但強調參選者必須「真心實意」效忠特區及《基本法》，符合愛國者要求再「比能力、比政綱」。

政務司長陳國基出席畢業典禮致辭時表示，民建聯一直致力培養政治人才，協助提升地區治理水平。他說來屆區議會需要更多有心人深耕細作，為市民謀福祉，期待包括課程學員在內的各界人士積極參與。

相關字詞﹕編輯推介 民建聯 李慧琼 區議會選舉

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