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六旬父認以下體觸碰及指插未成年女兒私處還押候判 (15:30)

現年62歲男子涉在家中非禮案發時約7至11歲的女兒，分別在睡牀以下體觸碰女兒的私處，以及在沙發上以手指插入她的私處，今（20日）在區院承認兩項猥褻侵犯罪。法官質疑被告行為幾乎構成強姦，考慮到被告性侵未成年的事主，兩人關係密切，下令先索取被告的精神報告，以及事主的創傷報告，案件押後至10月9日判刑，其間被告需要還押。

被告Y.H.K.（62歲）報稱肉類切割員。案情指，被告和事主X的母親Y曾為情侶，兩人在X出生後分手，X和哥哥及Y同住，被告間中會探望兒女。首次事件約於2015年11月或12月發生，被告在家中吩咐當時7歲的X入睡房，着她脫掉外褲坐在牀上，X順應照辦。

被告和X傾談一會兒，被告表示會用下體觸碰X的私處，他遂脫掉褲子、推X在牀上，拉低她的內褲。被告爬到X身上、面朝向她，X感覺被告下體磨擦X的私處外十多秒。被告叫X別告訴他人，X當晚告知Y。

第二次事發在X讀小學某日，X的哥哥、被告及X坐在沙發上。X因空調冷而蓋着被子，被告亦要求蓋被子，X的哥哥則專注玩遊戲機。其間X感覺被告在被子下伸手進X的內褲，觸摸其私處約兩分鐘。X推開被告反抗不果，並感到被告手指伸入她的私處約十秒，她再踢被告後，被告縮手。2021年10月，學校社工獲悉X沒有上學及回家，和X聊天後揭發事件。

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