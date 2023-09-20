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凱施餅店等再遭入稟追討1.2億　東亞銀行正磋商和解　清盤案押後再訊 (15:14)

捲入多宗錢銀糾紛的凱施餅店，早前遭東亞銀行及另一間公司入稟高等法院，申請將凱施清盤。案件今(20日)在高院聆案官席前再提訊，東亞銀行一方以和凱施磋商和解為由，申請將案件押後4周，惟另一債權人領展一方反對，透露凱施拖欠領展超過1000萬元，每日仍佔用逾10個物業。聆案官最後決定將案件押後10月4日再訊。

東亞銀行昨以清盤呈請人向高院聆案官提出押後4周申請，稱破產管理署不反對做法，凱施亦表明不反對，並透露凱施現拖欠東亞銀行約300萬元款項及利息。庭上亦有3名債權人列席，除領展稱被拖欠逾1000萬元外，另兩債權人代表透露各被拖欠各750萬元及400萬元。

領展一方反對押後4周，並提出清盤呈請人和凱施磋商與領展無關，為免拖延以口頭申請替代成為清盤呈請人。聆訊官黃健棠下令將案件押後10月4日再訊，以讓東亞一方繼續和凱施磋商，領展一方則須提交替代清盤呈請人的書面陳辭。

另外，4間財務公司包括靄華物業信貸、貸款易、信貸易、理財易昨日分別以3份入稟狀，入稟高院向凱施食品、老闆蕭偉堅等10人，追討六個物業的二按按揭合共1.2億元款項及要求將物業交吉。

根據該3份入稟狀顯示，當中涉及物業分別位於九龍灣南華工業大廈一單位、九龍城衙前圍道地舖、海光街海光苑地舖、尖沙嘴山林道恒貿商業中心一單位、元朗青山道90號地下及閣樓物業、九龍塘喇沙道碧華花園一個連車位的單位。入稟狀稱，部分被告向原告申請二按貸款，其他為貸款擔保人，因未能清還合共1.2億元欠款及利息，故入稟追討並要求將物業交吉。

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