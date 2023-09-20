4港大生涉「感激」刺警者案押後10月底判　官指以學生會名義行事屬公器私用 (14:23)

4名被告依次為張敬生（21歲）、郭永皓（22歲）、杜林丞亨（20歲）及容頌禧（21歲）均為學生，被控宣揚恐怖主義罪，以及屬交替控罪的煽惑他人有意圖而傷人罪。4人被撤銷擔保，散庭時與親友揮手道別。

原代表首被告張敬生的資深大律師夏偉志今仍因健康問題未能出庭，改由資深大律師彭耀鴻代表。彭求情指被告出身於平凡家庭，但學業成績出眾，並考入港大修讀雙學位，除此他亦會間中服務社區。被告不否認控罪性質嚴重，他事發後辭去評議會主席一職並協助處理交接事宜，對其愚蠢的行為有真誠悔意。

此外，辯方上周求情時提到本案答辯是認罪協商，法官表明不同意，今補充指宣揚恐怖主義罪中情節嚴重者可處5年以上監禁，情節較輕者亦囚至少3年，但有意圖而傷人罪的最高刑罰為終身監禁，眾被告現等同承認較嚴重的罪行（注：本案在區院審理，最高刑期為7年）。對於辯方重申希望法庭可酌情給予多於4分之1折扣，法官指辯方或有需要參考上級法院的判決，但控辯雙方可在較早時候商討，又指「某人是時候知道其行為帶來的後果」。