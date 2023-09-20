男警涉襲擊巴士司機案開審　事主稱「他樣子根本不像警察」 (14:09)

被告劉驍璋（48歲）被指今年1月8日，在小西灣巴士總站城巴員工休息室內襲擊郭福基（57歲），對郭造成身體傷害。

郭福基庭上需要普通話傳譯，他供稱來港已7年，現為城巴司機。當晚近凌晨，他初見被告時，對方步伐不穩，走到休息室外要求協助找手機，郭的同事上前協助。其後郭離開休息室，被告從後追上及糾纏他，郭表示無法幫忙，以及他即將要開巴士。

惟被告扯住郭的背囊，將郭拉入休息室內，然後捉住郭胸口衣領，自稱警察，又以兇惡話氣要求郭幫他找手機。郭坦言不相信被告說話，趁對方鬆手時拿出手機欲報警。被告見狀即與郭爭奪手機，其間被告跌倒在地，當被告爬起身後便踩郭的腳背，又連環揮拳打向郭的上身。郭舉起雙手擋格，被告遂壓向郭，並咆哮「嚟呀嚟呀」，直至郭連呼救命才停止。其後郭報警及通知城巴。