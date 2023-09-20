明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

男警涉襲擊巴士司機案開審　事主稱「他樣子根本不像警察」 (14:09)

休班男警今年初涉嫌襲擊一名巴士司機，他否認一項襲擊致造成實際身體傷害罪，今（20日）在東區裁判法院受審。事主是新移民，指案發時被告聲稱遺失手機，要求總站內城巴司機協助。其間被告一手扯住事主的背囊，將事主拉入城巴員工休息室內，兇惡地要求事主要幫他找手機，又自稱警察。事主庭上直指「他樣子根本不像警察」，當時打算報警但遭被告毆打。案件下午繼續。

被告劉驍璋（48歲）被指今年1月8日，在小西灣巴士總站城巴員工休息室內襲擊郭福基（57歲），對郭造成身體傷害。

郭福基庭上需要普通話傳譯，他供稱來港已7年，現為城巴司機。當晚近凌晨，他初見被告時，對方步伐不穩，走到休息室外要求協助找手機，郭的同事上前協助。其後郭離開休息室，被告從後追上及糾纏他，郭表示無法幫忙，以及他即將要開巴士。

惟被告扯住郭的背囊，將郭拉入休息室內，然後捉住郭胸口衣領，自稱警察，又以兇惡話氣要求郭幫他找手機。郭坦言不相信被告說話，趁對方鬆手時拿出手機欲報警。被告見狀即與郭爭奪手機，其間被告跌倒在地，當被告爬起身後便踩郭的腳背，又連環揮拳打向郭的上身。郭舉起雙手擋格，被告遂壓向郭，並咆哮「嚟呀嚟呀」，直至郭連呼救命才停止。其後郭報警及通知城巴。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 警察 襲擊致造成實際身體傷害

上 / 下一篇新聞